UFC официально анонсировал третий бой между Макгрегором и Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье пройдет 10 июля в Лас-Вегасе, несмотря на слухи об отмене боя из-за конфликта между спортсменами, сообщается на странице организации в Instagram.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Макгрегора и Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены, которая вмешает около 20 тысяч человек.

Ранее между бойцами возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тысяч, однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.(Газета.Ru)