UFC официально анонсировал третий бой между Макгрегором и Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил, что поединок между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье пройдет 10 июля в Лас-Вегасе, несмотря на слухи об отмене боя из-за конфликта между спортсменами, сообщается на странице организации в Instagram.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Макгрегора и Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены, которая вмешает около 20 тысяч человек.

Ранее между бойцами возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тысяч, однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.(Газета.Ru)

| 2021-04-14T19:08:39+04:00 14 апреля 2021, 20:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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