УЕФА рассматривает 3 даты возобновления чемпионатов

УЕФА принимает решение насчет возобновления чемпионатов после спада пандемии коронавируса.

По информации As, рассматриваются три возможные даты – май, июнь и сентябрь. Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, местных кубках, а также со сменой форматов в еврокубках.

Июнь является основным вариантом. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в июне можно возобновить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон. В Испании и Италии, где вирус проявился раньше, надеются, что возобновление случится до июня. В случае Франции, Германии и Англии осуществить это будет сложнее.

1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов. (sports.ru)

| 2020-03-31T17:20:54+00:00 31 марта 2020, 19:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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