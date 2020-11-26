УЕФА пожизненно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха»

УЕФА выступил с заявлением относительно слов пресс-секретаря «Карабаха» в соцсетях.

«Контрольно-этический и дисциплинарный орган постановил запретить Нурлану Ибрагимову, пресс-аташе «Карабаха» заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом, на всю жизнь с даты, когда он был временно отстранен (с 3 ноября 2020 года), потребовать от ФИФА расширить на весь мир вышеупомянутый пожизненный запрет и оштрафовать «Карабах» на 100 000 евро» (чуть более 200 000 манатов), – сказано в заявлении УЕФА.