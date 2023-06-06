Похоже на то, что Армения отказывается от контроля за транспортным сообщением со стороны погранслужбы ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном. Фактически об этом объявил на днях секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу», — сказал Григорян.

Напомним, что в подписанном 9 ноября 2020 года Трехстороннем заявлении (ТСЗ) отмечалось: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России».

Ведь по сути это заявление Григоряна означает, что Армения отказывается от выполнения одного из пунктов ТСЗ. Что хочет продемонстрировать Ереван этим шагом? Значит ли это решение, что теперь Армения точно согласна на разблокирование транспортных коммуникаций между западом Азербайджана и Нахчываном? Как отреагирует Россия в случае, если Азербайджан примет условие Армении о том, что та сама будет контролировать эти дороги на своей территории без участия ФСБ?

На эти вопросы # ответили известные эксперты по региону.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Ну начнем с того, что в Трехстороннем заявлении больше пунктов, которые не выполнены, чем которые выполнены. Что касается пунктов о контроле над коммуникациями, стороны уже давно пришли к соглашению о «брюссельском принципе» суверенитета над коммуникациями и самое яркое воплощение тому азербайджанский погранично-пропускной пункт (ППП) на Лачинской дороге. Все разговоры о нарушении ночной бумаги, это разговоры в пользу нищих.

Сейчас Москва отчаянно торгуется с Ереваном за право контроля над армяно-азербайджанской границей со стороны Армении. Заметьте, не только на участке Мегри — Ерасх, а везде. Решать конечно Еревану, но мне кажется — это лишнее. Более того, не совсем понятно, зачем нужны российские пограничники на армяно-иранской границе, да и на армяно-турецкой тоже.

Армения не раз заявляла, что согласна, но между заявлениями и практическим решением дистанция громадного размера. Грубо говоря, дорогу надо построить, найти финансирование и так далее. Но что-то мне подсказывает, что РФ не будет участвовать в этом. По крайней мере это было бы выгодно как Армении, так и Азербайджану.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Оставлять ли полосу на армяно-иранской границе, через которую пролегает «Зангезурский коридор» под контролем пограничных сил ФСБ РФ, решать Еревану, так как суверенные права здесь принадлежат Республике Армения. Для нас важно, чтобы была обеспечена беспрепятственность связи НАР с основной территорией Азербайджанской Республики. Мы установили ППП на границе у перехода на Лачинскую дорогу и не можем протестовать в отношении действий Армении на своей суверенной территории.

Как на это будет реагировать Москва? Пусть об этом раздумывает правительство Армении. Во всем мире при проезде из одной части страны в другую через территорию третьей страны действуют особые, облегченные правила. Такие действуют на территории Литвы, через которую осуществляется связь РФ с Калининградской областью. Имеются и иные примеры. Так что Баку исходит из применения международных правил.