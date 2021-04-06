Учреждения Евросоюза подверглись кибератаке

Ряд учреждений Европейского союза, в том числе Европейская комиссия, подверглись кибератаке, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕК.

По словам представителя комиссии, ряд органов Евросоюза «столкнулись с инцидентом в области IT-безопасности в своей IT-инфраструктуре». При этом собеседник агентства отметил, что анализ инцидента находится на начальной стадии, давать окончательную информацию о характере атаки на данный момент преждевременно.

«На данный момент серьезных утечек информации не обнаружено», – заявили в Еврокомиссии.

Как рассказал агентству информированный источник, атака была достаточно серьезной, о ней были проинформированы высокопоставленные чиновники ЕК. Другой источник сообщил, что персонал комиссии недавно был предупрежден о потенциальных попытках фишинга. (Газета.Ру)