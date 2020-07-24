Учеными найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны предотвратить риск заражения.
Как передаю российские СМИ, соответствующее заявление содержится на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC).
Кроме того, они могут значительно улучшить состояние зараженного COVID-19 на ранних стадиях.
Эти антитела выработала иммунная система пациентов, которые длительное время болели тяжелой формой коронавируса. Эффективность антител подтвердили испытания на животных, они продолжаются и сейчас.
Ученые отмечают, что фармацевтические компании могут запустить антитела в массовое производство в виде препарата.
Они также пояснили, что процесс создания лекарства на основе антител является более быстрым, чем создание вакцины.