Учеными найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны предотвратить риск заражения.

Как передаю российские СМИ, соответствующее заявление содержится на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC).

Кроме того, они могут значительно улучшить состояние зараженного COVID-19 на ранних стадиях.

Эти антитела выработала иммунная система пациентов, которые длительное время болели тяжелой формой коронавируса. Эффективность антител подтвердили испытания на животных, они продолжаются и сейчас.

Ученые отмечают, что фармацевтические компании могут запустить антитела в массовое производство в виде препарата.

Они также пояснили, что процесс создания лекарства на основе антител является более быстрым, чем создание вакцины.