Учеными найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны предотвратить риск заражения.

Как передаю российские СМИ, соответствующее заявление содержится на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC).

Кроме того, они могут значительно улучшить состояние зараженного COVID-19 на ранних стадиях.

Эти антитела выработала иммунная система пациентов, которые длительное время болели тяжелой формой коронавируса. Эффективность антител подтвердили испытания на животных, они продолжаются и сейчас.

Ученые отмечают, что фармацевтические компании могут запустить антитела в массовое производство в виде препарата.

Они также пояснили, что процесс создания лекарства на основе антител является более быстрым, чем создание вакцины.

| 2020-07-24T19:08:53+04:00 24 июля 2020, 20:56|12345 (Пока оценок нет)
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