Ученые заявили о десятках тысячах больных коронавирусом

Новым коронавирусом в китайском городе Ухане могут быть инфицированы около 76 тыс. человек. Такие цифры приводят ученые Университета Гонконга, которые провели собственное исследование, его результаты опубликованы в журнале The Lancet.

По их данным, каждый больной в Ухане должен был заразить 2,68 человека. В итоге общее количество инфицированных к настоящему моменту должно составлять примерно 80 тыс. человек. Однако официальная статистика сообщает лишь о 12 тыс. заразившихся.

По последним данным, 259 больных погибли.

Напомним, вспышка вируса нового типа 2019-nCoV произошла в китайском Ухане в декабре. Далее вирус стал мутировать и стремительно распространяться. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Португалии, Германии, ОАЭ, Италии, России, Швеции.