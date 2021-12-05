Ученые предположили, что новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в организме у человека с ослабленным иммунитетом, сообщает Insider.

Таким человеком мог стать пациент с ВИЧ-инфекцией, который не проходит лечение. Люди с ослабленной иммунной системой часто являются «резервуаром» для мутаций различных вирусов, позволяя патогену размножаться в течение нескольких месяцев.

По словам бывшей сотрудницы Департамента общественного здравоохранения Калифорнии Чарити Дины, такая теория может объяснять, почему «омикрон» содержит «такую сумасшедшую комбинацию мутаций».

Еще одна теория среди исследователей, что «омикрон» появился среди животных. Так, например, профессор микробиологии и иммунологии Тулейнского университета Роберт Гарри предположил, что такой вариант вируса впервые возник среди грызунов.

Всего «омикрон» содержит 50 мутаций, более двух десятков из которых совершенно новые. По словам ученых, для развития такого количества мутаций вирусу необходимо множество возможностей для репликации. В свою очередь это является признаком того, что «омикрон» вероятно, эволюционировал в организме хозяина со слабым иммунитетом.

Штамм коронавирусной инфекции, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19. В ВОЗ позднее заявили о высокой вероятности глобального распространения «омикрона». (gazeta.ru)