Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) выяснили, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47-48 лет.

Как передает «МК», в документе отмечается, что это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов. Специалисты исследовали данные из 132 государств.

Они просили людей разных возрастов оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью. Оказалось, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U.

Так, самый счастливый период приходится на 18-20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47-48 лет.

При этом отмечается, что у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся — в 48 лет и два месяца, а в странах СНГ, Китае и Мексике период глубокого уныния проявляется в 43 года.

Это состояние продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

В свою очередь, ученые выразили уверенность, что кризис среднего возраста имеет биологические причины, поскольку свойственен не только людям, но и человекообразным обезьянам. Об этом говорят результаты похожего исследования, проведенного в 2012 году.