Ученые: реальность с вероятностью в 50% является компьютерной симуляцией

Астроном Колумбийского университета Дэвид Киппинг пришел к выводу, что наша реальность с вероятностью в 50% является симуляцией. Об этом пишет Scientific American.

Как пишет издание, в 2003 году профессор Оксфордского университета Ник Бостром выдвинул гипотезу, согласно которой окружающая нас действительность является компьютерной симуляцией, которую когда-то создали другие разумные цивилизации.

По мнению Киппинга, если бы гипотеза отсутствия симуляций была верна, вероятность того, что мы живем во Вселенной без симуляций, составила бы 100%.

Киппинг утверждает, что даже в гипотезе симуляции нашей Вселенной большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции.

Из этого он делает вывод, что пока человечество не начало создавать симуляции реальности, вероятность того, что мы живем в симуляции, равна вероятности, что мы находимся в физическом мире. (Газета.Ру)