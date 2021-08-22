Мозг человека обладает способностью предсказывать будущее во время прослушивания песен, мелодий и слов. Об этом заявила группа ученых из университетов Дании, Великобритании и Канады, как сообщает издание Naked Science.

Эксперты пришли к выводу, что если музыкальное произведение обрывается определенным образом, то мозг начинает сам его додумывать, а также воспринимать как законченное.

Ученые считают, что так человек пытается предсказать будущее. Похожие свойства мозг демонстрирует при додумывании сказанных фраз.

Участниками исследования стали более 70 человек. Подопытных разделили на группы. Первая часть прослушивала Баха. Им разрешили перематывать мелодию и ставить на паузу в любой момент. Вторая же группа слушала одни и те же мелодии, а затем оценивала после их окончания на высоких энтропийных нотах.

В итоге оказалось, что первая группа хорошо запоминала отрывки, вторая же воспринимала композиции более цельно. (РЕН.ТВ)