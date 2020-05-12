Ученик великой Шовкет Мамедовой: Я перешел дорогу бездарям…

Известный азербайджанский певец, композитор и музыкант Гасым Халилов вошел в жюри проекта CoverMan — первого вокального онлайн проекта, стартовавшего в Азербайджане. Поклонники артиста помнят, что в прошлом году он стал участником проекта «Голос. 60+» на российском Первом канале. Из-за большого количества участников наш певец не успел дойти до этапа «Слепые прослушивания», и поэтому автоматически попал на следующий сезон.

В интервью # Гасым Халилов рассказал о «Голосе», о том, как проводит карантин и поделился личными историями своей жизни:

— Вы уже выработали систему, по которой будете оценивать участников проекта «CoverMan»?

— Как раз сейчас мы обсуждаем этот вопрос с организаторами. В свое время я сам был участником различных международных конкурсов, поэтому не понаслышке знаком с тем, как происходит отбор лучших конкурсантов. Конечно же, в первую очередь все должно быть честно и прозрачно, чтобы у людей не было никаких сомнений в справедливом исходе конкурса. На данном этапе продолжается прием заявок. Когда начнется конкурс, нам предстоит отсмотреть все присланные видео, так как это – онлайн конкурс. При выборе победителя «CoverMan» будет учитываться вердикт жюри, а также результаты телефонного голосования. Разумеется, что участники конкурса будут отличаться друг от друга параметрами. Ведь сам по себе голос – это просто материал. Вокальное искусство — это самая сложная наука в мире, и я часто говорю на эту тему со своими студентами. А что касается вокальных состязаний, то по моему твердому убеждению, каждый конкурс должен быть еще и поучительным. Очень важно общаться с конкурсантами, делиться с ними своим опытом, ведь только таким образом происходит рост.

— А вообще вы довольны уровнем наших артистов нового поколения?

— Этот уровень очень упал. Я отношусь к артистам плеяды 80-х годов. Что я вижу сегодня на нашей эстраде? То, что некоторые даже народные артисты Азербайджана понятия не имеют, что такое вокал. Петь и вокал — это две разные вещи. Есть вокалисты, а есть певуны. К сожалению, у нас не всегда видят разницу между настоящим искусством и профанацией. Это задевает мое самолюбие. Я всю свою жизнь посвятил вокалу. У меня был великолепный педагог, которая также преподавала Муслиму Магомаеву. Это легендарная Шовкет Мамедова. Звание «Народный артист СССР» ей дал Сталин. Она говорила мне: «Сколько ты будешь дышать, столько же ты будешь петь». Мне 72 года. Я пою, записываю новые песни. Я счастлив, что могу творить в таком возрасте точно так же, как и много лет назад. Вот что значит пройти настоящую школу вокалиста. А сейчас как? Все стремятся петь на свадьбах, чтобы потом купить себе все, в том числе звание.

— С трудом верится, что у такого артиста как вы этого звания нет вообще…

— Видели бы вы, как мое поколение сдавало госэкзамен в Консерваторию. Со мной вместе поступал Виктор Марченко, заслуженный артист Беларуси. Всего же нас было 60 человек. Сложнейшая программа, 16 произведений, в комиссии – представители со всех республик. И на весь поток только две пятерки – у меня и у Марченко. Будучи второкурсником, я по «косточкам» разобрал выступление Паваротти, нашел у него ошибки, но боялся сказать об этом Шовкет ханум. Когда же решился, то получил от нее лишь похвалу. Она сказала: «Ты все верно подметил».

Сегодня мне очень сложно общаться даже со своими профессиональными коллегами, которые не знают многих вещей, касающихся нашей профессии.

Да, я не имею никаких званий. Многие задают этот вопрос (улыбается — авт.). Скажу больше – меня часто приглашают выступить на важные мероприятия: юбилейные вечера, церемонии награждения. Встречают прекрасно, всегда приглашают занять VIP места. Я выступаю на одной сцене с молодыми народными артистами, а потом обращаю внимание на то, что каждый раз в телевизионной версии вечера меня просто-напросто «вырезают». Возможно, чтобы не было яркого контраста между «просто певцом» Гасымом Халиловым и каким-нибудь «народным артистом».

— Кому же вы могли «перейти дорогу»?

— Я перешел дорогу бездарям. Расскажу вам интересную историю. Ее мне поведала Ольга Молчанова, редактор популярной в советские годы музыкальной передачи «Шире круг». Звонит она в Баку, просит певца Гасыма Халилова, который недавно вернулся с международного конкурса из Риги. Ее спрашивают о причинах интереса, на что редактор отвечает, что я понравился руководству канала и меня хотят пригласить выступить на передаче центрального телевидения. В ответ ей стали предлагать других певцов, поясняя, что «они гораздо лучше». И только благодаря настойчивости Ольги Молчановой меня вызвали в Союз композиторов и отправили в Москву. Она потом призналась, что разговор с Баку вызвал у нее настоящее недоумение. Это же недоумение сопровождает меня уже долгие годы.

— Грустная и непонятная история, но для своих многочисленных поклонников вы всегда были «народным» любимцем и артистом с большой буквы. Над чем вы сейчас работаете?

— Во время карантина продолжаю вести занятия в Университете культуры и искусств, которые перешли в онлайн формат. В свободное от работы время всецело посвящаю себя творчеству. Записываю новую песню, которая займет особое место в моем репертуаре. Это песня на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Я имел счастье познакомиться с ней на одном мероприятии, а на другом вечере услышал, как она читает стихи. Ее голос, мир ее поэзии буквально покорили меня. Возникло желание написать песню, и я рассказал об этом Лейле ханум. Она всегда с большим вниманием и трепетом относится к людям искусства, да и вообще, к каждому человеку. Всегда поинтересуется при встрече, как у меня дела. Ее отношение к людям, то, как она чувствует мир и выражает это с помощью стихов – все это очень вдохновляет. Песня почти готова. Она получилась очень красивая, я буквально «бисером» ее выделывал. Когда писал музыку, перед глазами был образ Лейлы ханум, ее голос, я ощутил всю тонкость и глубину выбранного для песни произведения. Надеюсь, что вскоре эта композиция будет представлена слушателям.

— А когда снова в Москву, на «Голос 60 +»?

— Ожидается, что поездка состоится в июле. Нас — меня и еще 34 артистов, не успевших дойти до «Слепых прослушиваний» в прошлом сезоне, пригласили в новый, уже вне очереди. Так что, будем готовиться, обдумывать репертуар. Еще в прошлый раз во время поездки в Москву я ощутил огромную поддержку друзей и поклонников. Это было очень приятно. Надеюсь, что порадую всех и в этот раз.