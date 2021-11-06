Состоялась десятая панель в рамках VIII Глобального Бакинского форума, посвященная вопросам Восточного партнерства.

На панели выступили бывший президент Молдовы Петр Лучинский, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший президент Украины Виктор Ющенко, экс-заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл, а также бывший первый заместитель председателя правительства России Геннадий Бурбулис.

Отметим, что в ходе обсуждений участники коснулись ряда вопросов, касающихся будущего Восточного партнерства, а также разрыва между амбициями стран Восточного партнерства по сближению с Европой.