Испанские СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова — российского пилота, который угнал Ми-8 в Украину.

О вероятном убийстве Кузьминова написало издание Tercera Información.

Ссылаясь на источники в полиции, там заявили, что Кузьминов стал жертвой убийства. Ранее несколько испанских СМИ сообщили, что в муниципалитете Вильяхойоса двое неизвестных мужчин расстреляли из пистолетов 33-летнего гражданина Украины (Кузьминову 28 лет). Официально информация об убийстве не подтверждена.

Предположительно, тело 33-летнего Кузьминова было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

Главное разведывательное управление Украины подтвердило гибель Максима Кузьминова. Об этом сообщает РБК-Украина.