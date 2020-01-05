Убийство Касема Сулеймани обвалило крупнейшую нефтекомпанию

Акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

По итогам торгов на бирже Эр-Рияда 5 января акции обвалились на 1,7 процента — 34,55 риала за бумагу (около 9,2 доллара). Это худший показатель с момента IPO, которое провели 11 декабря, пишет Лента.ру.

Опрошенные агентством эксперты рассказали, что инвесторы рассчитывали на снижение градуса конфликта. Также специалисты отметили, что возможная война между США и Ираном может снизить показатели мирового ВВП на 0,5 процентных пункта или больше. В основном это связано, по мнению аналитиков, с коллапсом иранской экономики, но также и с ростом цен на нефть.