В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль несколькими сотнями ударных беспилотников и ракет. Иранская сторона заявила, что это ответ на израильский удар 1 апреля по посольству Ирана в Бейруте, в ходе которого были убиты семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сирены воздушной тревоги звучали в северных и южных районах Израиля, а также в Иерусалиме.

По сообщению The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, за ночь по стране было выпущено 185 дронов-камикадзе, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Большая часть пусков осуществлялась с иранской территории, ещё небольшая часть — из Ирака и Йемена. Это крупнейшая в истории одновременная атака такого типа. Она длилась около пяти часов.

Армия обороны Израиля сообщила, что 99% всех ракет и беспилотников были сбиты, причём большая часть — вне территории Израиля. В обороне участвовали силы ПВО, в том числе системы «Железный купол» и «Праща Давида», а также истребители армии Израиля и военные корабли США и Великобритании. К обороне присоединились и вооружённые силы Иордании.

Иран заявил, что успешно поразил намеченные военные цели в Израиле. Израиль, со своей стороны, заявляет, что разрушений нет. Незначительно пострадала одна военная база в пустыне Негев. Жертв нет. От обломков сбитого снаряда пострадал ребёнок в бедуинской деревне недалеко от города Арад, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Ещё несколько израильтян самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Также в эту ночь север Израиля был атакован ракетами типа «Катюша» с территории Ливана. Они были перехвачены силами ПВО. В ответ израильские истребители нанесли удар по позициям исламистской группировки «Хезболла» в южном Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл двухчасовое совещание с министром обороны Йоавом Галантом и членом военного кабинета Бени Ганцем. «Мы перехватили. Мы заблокировали. Вместе мы победим», — написал он в соцсети Х.

Как сообщает CNN, Нетаньяху намерен обсудить с союзниками ответные удары по Ирану. Однако президент США Джо Байден заявил, что Америка не поддержит Израиль в случае его военных действий против Ирана. Байден сказал, что в ближайшие сутки свяжется с лидерами «группы семи», чтобы выработать общий дипломатический ответ на агрессию Ирана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана против Израиля и призвал к немедленному прекращению боевых действий. В воскресенье состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по вопросу эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Иранскую атаку на Израиль осудили европейские политики. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал её «неприемлемой». «Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — заявил он. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал: «Иран продемонстрировал свое намерение посеять хаос на собственном внутреннем дворе. Великобритания продолжит защищать безопасность Израиля и всех своих региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак». С осуждением Ирана выступил и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия Ирана «неоправданными и крайне безответственными» и заверил, что Германия стоит на стороне Израиля. (svoboda.org)