В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что полуостров Крым должен быть мировым курортом, а не военной базой для террористов.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter после сообщений о взрывах во временно оккупированном Крыму на территории аэродрома «Саки», где базируется вражеская авиация.

Подоляк подчеркнул, что демилитаризация Российской Федерации — неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности.

А насчет полуострова Крым, он подчеркнул: «Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается».

Напомним, сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.