Австралийские ученые из Университета Тасмании выяснили, что во всем мире за последние 20 лет количество экстремально сильных лесных пожаров увеличилось в два раза. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Выводы команды основаны на подсчетах энергии с помощью спутниковых наблюдений, выделившейся при различных природных пожарах с 2003 по 2023 год.

Исследователи выявили в общей сложности 30 млн пожаров. Затем они выбрали 2913 из них с наибольшим выделением энергии, то есть 0,01% наиболее мощных очагов.

Работа показала, что эти экстремально сильные пожары становятся более частыми, и их число удвоилось за указанный период. Кроме того, изменились и сами критерии «экстремально сильного пожара».

Наиболее интенсивные огненные происшествия последних лет производили в два раза больше энергии по сравнению с возгораниями в начале 2000-х годов.

Эти результаты согласуются с другими недавними данными об усугублении природных пожаров, отметили исследователи.