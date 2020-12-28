У здания парламента Армении оппозиция снова требует отставки Пашиняна

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста у здания парламента страны в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
К зданию стянуты дополнительные силы полиции, которые оцепили вход в парламент.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
| 2020-12-28T11:12:37+04:00 28 декабря 2020, 11:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss