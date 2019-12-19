У здания ФСБ застрелены несколько человек

В центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба, в результате которой убиты и ранены несколько человек. Согласно сообщениям, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной ФСБ. После этого он выбежал на улицу, где продолжил стрельбу. Как сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в ФСБ, первоначально нападавших было трое, двое из них были убиты в приемной.

В результате инциденты пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Телеграм-канал «112» сообщает о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД. По данным агентства «Москва», в перестрелке ранены два человека, один из которых позднее скончался — его принадлежность к какому-либо ведомству не уточняется. (DW)