«У США есть вопросы, которые надо обсудить с Азербайджаном»

Запад, который остался за бортом соглашения от 10 ноября, сейчас пытается реабилитировать свое положение в рамках МГ ОБСЕ. Новая администрация США известна своей любовью армянами, и будет всячески стараться «обнулить» соглашения, а для этого будет поднимать вопрос статуса в рамках МГ ОБСЕ.

Одновременно с этим Европарламент 20 января принял резолюции-ежегодные отчеты об «Общей внешней политике и политике безопасности» (CFSP) и «Общей политике безопасности и обороны» (CSDP). В резолюции Европарламента подчеркивается, что прочное урегулирование еще не найдено, что процесс определения будущего правового статуса Карабаха должен осуществляться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«В Нагорном Карабахе должны быть обеспечены безопасность армянского населения, армянского культурного наследия, безопасное возвращение вынужденных переселенцев и беженцев в места прежнего проживания», — говорится в заявлении.

Также в резолюции содержится призыв к надлежащему расследованию всех военных преступлений и привлечению к ответственности виновных.

Все это говорит о том, что Франция и США попытаются оспорить военно-политический успех Азербайджана, который подкреплен подписью Алиева, Путина, Пашиняна, и внести определенные корректировки через давление на Азербайджан.

Комментируя для # отношение Запада к карабахской проблеме на фоне смены власти в США и резолюции Европарламента, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал, что ничего от Франции и США в рамках МГ ОБСЕ ждать не стоит.

«Когда они были в Баку на встрече с президентом, он у них спросил: «Вам есть что сказать?» Они промолчали, потому что сказать им нечего, кроме того, что нужно продолжить диалог. Созреет ситуация, будем продолжать диалог с собственными карабахскими гражданами армянского происхождения. Нам посредники для этого не нужны», — считает парламентарий.

Он также добавил, что всякие бумажки Европарламента и заявления нового госсекретаря ничего не значат.

«Ну, а что касается того, кто, какие бумажки пишет и принимает, то пусть вспомнят — 30 лет продолжалась оккупация и что? Какая цена этим бумажкам, которые были приняты в СБ ООН? Армяне игнорировали резолюции СБ ООН — и ничего. Они продолжали получать помощь, их президентам вручали во Франции ордена, хотя они были преступниками, которые оккупировали азербайджанские территории и учинили этническую чистку. Поэтому, что западные дипломаты и политики будут говорить и писать, это их дело», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что сейчас Азербайджан активно занимается обустройством своих территорий, и когда созреет ситуация вместе со своими гражданами армянского происхождения будет решать все остальные вопросы.

«Азербайджан вместе с Россией и Арменией, с которой у нас еще нет дипломатических отношений, обсуждает и решает конкретные вопросы. Если кому-то угодно, со всякими вещами лезть туда, куда их не зовут, то они поговорят, поговорят, а потом им придется успокоиться. В конце концов, это дело Азербайджана, выслушивать кого-то или нет», — сказал он.

Говоря о том, чего стоит ожидать Азербайджану в карабахском направлении от США, Мусабеков сказал, что Азербайджан у США ничего не просит.

«Мы от них никак не зависим. Государство, которое приходит и стоит с протянутой рукой и просит либо политическую поддержку, либо денег, понятно, что с такими государствами говорят сверху вниз. Азербайджан ни у кого ничего не просит. Если у США есть вопросы, по которым они хотят взаимодействовать с Азербайджаном, то он будет взаимодействовать с США. А у них есть вопросы, которые надо с Азербайджаном обсуждать», — отметил он.

Парламентарий добавил, что к возможным переговорам между Вашингтоном и Баку можно отнести газовые трубопроводы, транспортные коридоры и многое другое.

«Есть вещи, которые мы по любому будем обсуждать с американскими коллегами. Но выслушивать какие-то нравоучения Азербайджан ни от кого не собирается. Я думаю, в администрации Байдена отдают себе отчет в этом», — сказал депутат.

Коснувшись темы демократии и свободы слова, за отсутствие которых демократическая партия США будет упрекать Азербайджан, Мусабеков сказал, что американцы могут «мусолить», что угодно.

«Американцы сами уже показали «высокие образцы демократии». Думаю, на какое-то время они со своими нравоучениями в этой области повременят. Поэтому, повторюсь, Азербайджан ни у кого ничего не просит, Азербайджан готов конструктивно взаимодействовать. Если в Госдепартаменте не все будут понимать региональное значение Азербайджана, то министерство энергетики, ЦРУ, Пентагон объяснят недальновидным конгрессменам и дипломатам, в чем заключаются интересы США, связанные с Азербайджаном в регионе», — резюмировал он.