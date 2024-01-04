На фоне недавних массированных воздушных атак России на Украину, состоявшихся в конце декабря и начале января, страны НАТО и Киев наметили новое обсуждение вопросов противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, опубликованном в четверг, 4 января, в микроблоге альянса в соцсети X. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет в среду, 10 января, заседание Совета НАТО-Украина на уровне послов по запросу Украины», — пишет пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт.

По данным Уайта, на чьи слова ссылается агентство AFP, требования Украины об ускорении поставок боеприпасов, вероятно, будут включены в повестку дня специальной встречи дипломатов. Альянс уже «поставил Украине большое количество систем противовоздушной обороны» и «намерен и дальше укреплять оборону Украины».

После Рождества, в канун Нового года и после него Россия совершила одну из крупнейших с начала войны волн атак на Киев, Харьков и другие украинские города с применением всех видов ракет и ударных дронов. Погибло более 40 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 29 декабря российские войска выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников. (DW)