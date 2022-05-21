Русский философ Георгий Федотов так откликнулся на советско-финскую войну. «Странно, дико сложилась история. Русские войска умирают за свое собственное рабство. Финны сражаются не только за свою свободу, но и за свободу России». Замена финнов на украинцев и все в полной мере относится к нашему времени. Российская армия не просто умирает за свое рабство, но и вооруженной рукой хочет установить его на территории Украины.

В конце XIX века знаменитый русский философ Владимир Соловьев писал, что «…Он [русский народ] хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно склоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».

Лучшие умы России бились над загадкой одержимости русским мессианством, желанием навязать другим народам свои тоталитарные правила жизни. И практически всегда осуществлялось это с помощью оружия и принуждения. Если же полякам в 1920 году, а финнам в 1939-40 гг. удавалось отбиться, то ничего кроме злобы и желания мести не вызывало. Ощущение что все против России, жизни в осажденной крепости всегда поддерживалось и культивировалось правящими классами. Хоть царскими, хоть коммунистическими, хоть нынешними.

Все стороны русского характера, ничтожности так называемой элиты полностью проявляются в ходе войны против Украины. Потери техники и в личном составе растут, но российское командование продолжает попытки наступать на позиции украинской армии, несмотря ни на что.

Все попытки форсировать реку Северский Донец для агрессора закончились плачевно. В то же время украинские подразделения успешно провели форсирование и начали наступление в направлении городов Волчанска и Купянска. Это два важнейших логистических узла всей российской группировки наступающей из-под Изюма. Если они будут взяты украинскими войсками, то возникнет угроза окружения всей группировки.

Форсирование Вооруженными силами Украины (ВСУ) реки Северский Донец оказалось неожиданным для российского командования. Угроза Волчанску и Купянску заставила перебросить резервы из Белгородской области и даже снять часть войск из-под Изюма для противодействия наступающим подразделениям ВСУ. Даже были отмечены попытки перехода в контрнаступление, но они не увенчались успехом. ВСУ планомерно продвигаются на северо-восток и восток в Харьковской области.

Принятие закона о ленд-лизе и вотирование конгрессом $40 млрд помощи Украине в целом в самое ближайшее время скажется на ходе боевых действий.

Для реализации масштабных поставок вооружений в Украину США задействовали практически все логистические корабли своих военно-морских сил в Атлантике. До недавнего времени поставки осуществлялись авиацией в страны, граничащие с Украиной на западе.

Как пишет американская пресса, Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: Harpoon производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

По данным министерства обороны Великобритании, на северо-западе Черного моря находятся около 20 кораблей ВМС России, которые поддерживают блокаду украинских портов. Они делают невозможной морскую торговлю, в частности, экспорт зерна и других продуктов сельского хозяйства, в которых остро нуждаются многие страны. На сегодняшний день в Украине есть 25 млн т зерна, которые невозможно экспортировать из-за блокады.

Получение ракет Harpoon создаст значительную угрозу российским кораблям. Они и так боятся приближаться к украинскому берегу ближе чем на 150 км, а американские и британские ракеты заставят их отойти вообще к Новороссийску.

Вообще проблемы у Москвы растут как снежный ком. В первую очередь в отношении экспорта углеводородов, в частности, нефти.

Хотя с шестым пакетом санкций и эмбарго на покупку российской нефти возникли проблемы, но падение ее экспорта не составляет никакого секрета. Москва всеми силами пытается перенаправить поток нефти на восток, но возникают технические и логистические проблемы.

В Европу российская нефть поступает в основном по трубопроводам. По нефтепроводу «Дружба» Чехия, Словакия и Венгрия в сумме импортируют более 15 млн. т, Германия — 18,7 млн. т. Основной поток нефтяного экспорта России ориентирован на Европу. Если по той или иной причине западное направление окажется либо закрытым, либо будет серьезно ограничено, то остается только восточное, в какой-то мере южное.

На восток идет только один нефтепровод — Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) из Тайшета (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка. Его мощность составляет примерно 80 млн. т в год. Ответвление в Китай — до 20 млн. т в год. Больше трубопровод передать нефти не может. Увеличить его мощность в относительно короткие сроки при отсутствии западных технологий и поставок не представляется возможным.

Напрашивается внешне простой вывод. Если нельзя необходимые объем нефти транспортировать по трубопроводам, то есть морские перевозки.

Проблема в том, что здесь действует региональный принцип. Российская нефть Приморска, Усть-Луги, когда-то из Вентспилса, региона North-West Europe (NWE) торгуется на базисе Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA), Новороссийская — на базисе Средиземного моря, Genova-Lavera. Индия относится к региону Gulf (Персидский залив).

Смысл регионального разделения. Товар внутри региона торгуется с определенным морским фрахтом, поэтому перетекают продукты в другой регион только в исключительных случаях, когда где-то возникает локальный скачок цен, способный покрыть дополнительные расходы на фрахт. Отметим, что стоимость фрахта выросла в десятки раз.

Для российской нефти из балтийских портов регион ARA закрывается из-за санкций и запретов входить в европейские порты. Везти оттуда нефть в Индию или Китай, значит платить космические деньги за фрахт. Появляется ситуация так называемого distressed cargo — проблемного груза, который нужно срочно продать, а покупателей очень мало.

Продажи из Новороссийска в Турцию рентабельны, но объем слишком мал. В Северной Африке своя нефть, южная Европа закрыта из-за санкций. К тому же она в основном ориентирована на алжирскую и нигерийскую нефть, а также из Персидского залива.

Китай и Индия будут покупать нефть у России с большим дисконтом, а фрахт будет оплачивать продавец. Москва получит буквально слезы.

Еще одна проблема. Серьезная опасность грозит российским НПЗ. Примерно 40% переработки идет на экспорт. Продуктопроводов на восток нет вообще. Часть продуктов поглотит внутренний рынок, но есть мазут. Его образуется при перегонке от 25 до почти 50% всего объема нефти. Он всегда шел на экспорт. Внутри России потребителей мазута практически нет. Даже если отдавать его на производство электроэнергии, то и тут сложности.

Во-первых, котлы надо переоборудовать на мазут. Это дорого, требует затрат и времени.

Во-вторых, при транспортировке мазут загустевает и перед выгрузкой его на специальных эстакадах подогревают. На российских электростанциях их, конечно, нет.

И, наконец. Нефтеперерабатывающие заводы должны немедленно и полностью выгружать продукцию. У них нет инфраструктуры ее хранения. Если ее некуда отгружать, значит, снижается производство, а с ним и добыча в виде тампонирования части скважин. Геологические условия такие, что снова их открыть не представляется возможным.

В целом в Москве уже прогнозируют снижение экспорта нефти. Пока на 10-12%. По сравнению с 2021 годом (231 млн. т) он упадет примерно на 25-30 млн. т. Экспорт нефтепродуктов обваливается со 144 млн. т в 2021 году до 85-95 млн. т в последующие годы.

Попутно отметим, что по московским очень осторожным по известным причинам прогнозам экспорт газа сократится достаточно сильно. С 205,6 млрд. куб. м в 2021 году до 165 млрд. в 2022 году и 125 млрд. в 2025 году.

Мы рассмотрели далеко не все проблемы, возникающие перед экспортом российских углеводородов. Кремль уже столкнулся с трудностями в разных отраслях промышленности и в первую очередь в оборонном комплексе.

Отсюда лихорадочный поиск возможностей выхода из создавшегося положения с возможным сохранением завоеванных территорий. Для этого мобилизована вся открытая и тайная агентура на Западе, а также так называемые полезные идиоты, которых так окрестил Ленин, выступающих с позиций Putinversteher — понимания Путина.

Дипломатический фронт становится не менее жарким, чем под Изюмом и Николаевым.