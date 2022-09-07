У содержащегося в Киевском СИЗО и объявившего позавчера голодовку ветерана Второй Карабахской войны Мисира Гасымлы сегодня утром резко ухудшилось самочувствие. Об этом # заявил адвокат Александр Волков.

По его словам, Мисиру понадобилась врачебная помощь. «Я участвую в судебном процессе Мисира Гасымлы от Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) наряду с адвокатом Валерием Добраницей. Кроме того, защиту прав Мисира обеспечивает адвокат ОДАУ Павел Богомазов. Представители ОДАУ Фаил Абидов и Видади Исрафилов посещают каждое судебное заседание с целью оказания поддержки Мисиру», — заявил адвокат.

По его словам, ранее председатель ОДАУ Хикмет Джавадов, а также члены Правления организации Фаил Абидов и Видади Исрафилов подняли ходатайство с целью того, чтобы суд отпустил Мисира Гасымлы на поруки.