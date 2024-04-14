Напавший в Сиднее с ножом на посетителей торгового центра и смертельно ранивший нескольких человек в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем. Нет никаких признаков того, что мотивом его нападения была какая-либо идеология, сообщила в воскресенье полиция.

ЧП произошло днём ранее в одной из самых оживлённых торговых точек города. Погибли шестеро, были ранены ещё не менее 12 человек. Нападавший был застрелен полицией.

14 апреля полиция штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд сообщила, что нападавшему было 40 лет, и что его зовут Джоэл Каучи. Его личность помогли установить и сообщить полиции члены семьи Каучи, когда увидели в новостях сообщения о массовом убийстве. Семья выразила соболезнования близким погибших. «Действия Джоэла были поистине ужасающими, и мы всё ещё пытаемся понять, что произошло. Он боролся с проблемами психического здоровья с подросткового возраста», — говорится в заявлении семьи.

Один из очевидцев рассказывал, что нападавший выглядел «рассеянным и хаотичным» и «просто бегал вокруг с ножом».

Атаки, подобные субботней, редки для Австралии, где действует одно из самых жёстких в мире законодательств в отношении огнестрельного и холодного оружия, отмечает Reuters.