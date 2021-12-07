Недавно парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Автор документа, председатель парламента Чечни Магомед Даудов, предложил установить административную ответственность за распространение сведений о национальности и вероисповедании преступника.

В парламенте Чечни считают, что установление запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира.

Подобный законопроект необходим российскому обществу, в первую очередь, для сохранения хрупкого равновесия в межнациональных отношениях. Проживающие в России азербайджанцы являются жертвами подобного пропагандистского клише. Наших соотечественников с подачи некоторых сил представляют в качестве криминальных элементов, забывая о видном вкладе азербайджанцев в развитие государственности, экономики и культуры России.

Касаясь в беседе с # этой темы председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов подчеркнул, что принятие данного закона в России созрело давно.

«К сожалению, в многонациональной и многоконфессиональной России средства массовой информации вместо укрепления межнационального мира и единства порой ведут провокационную деятельность. На протяжении многих лет в российском медиапространстве функционируют откровенно проармянские издания, которые изобилуют антиазербайджанскими статьями. Даже существуют националистические сайты, сеющие рознь между русскими и другими национальностями», — отметил он.

По его словам, у преступника нет ни национальной, ни религиозной принадлежности. «Жаль, что многие российские СМИ думают иначе и специально выпячивают в криминальных новостях национальность лица, совершившего правонарушение. Это не способствует установлению в России межнационального согласия и единства. В связи с этим законом мы провели встречи с депутатами Госдумы от КПРФ Ниной Останиной и от «Единой России» Сергеем Колуновым. Будем надеяться, что Госдума примет этот закон», — сообщил Э.Ибрагимов.

В свою очередь вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов отметил, что данный законопроект необходимо принять на федеральном уровне.

«У преступника нет национальной и религиозной принадлежности. СМИ не должны указывать национальную принадлежность преступника. Это не способствует сохранению межнационального мира в России. Указывание национальной или религиозной принадлежности в криминальных сводках СМИ довольно часто приводит к негативному восприятию российским обществом определенных групп, что является миной замедленного действия. Мы всеми силами должны оберегать общество от формирования негативного образа какой-либо нации или народа», — подчеркнул он.

А глава Союза азербайджанцев Удмуртии, депутат Сарапульского района Удмуртской Республики Эльгиз Гаджиев привел конкретный пример, который беспокоит азербайджанскую общину.

«Издание «Царьград» на протяжении долгого периода публикует материалы о преступлении, совершенном в Удмуртии, даже направило запросы главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору РФ Игорю Краснову и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой остановить беспредел и коррупцию в Удмуртии, в которой якобы замешаны представители азербайджанской диаспоры. Считаю, что этим шагом издание «Царьград» разжигает межнациональную рознь. Полагаю, что это издание отдает себе отчет в том, чем может закончиться эта «охота на ведьм». Вместо укрепления межэтнического единства России многие СМИ подрывают устои российской государственности, оказывают давление на госорганы и мешают объективному расследованию событий. Это касается и преступления, о котором «Царьград» в последние месяцы широко информирует общественность. Преступники понесли заслуженное наказание, но если это издание считает, что кто-то избежал ответственности, то здесь претензии нужно предъявлять не к азербайджанцам», — заявил Э.Гаджиев.