Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ЛДПР заменить в стране понятие «президент» на «правитель». Об этом сообщает ТАСС.

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как к этой идее относятся в Кремле.

Ранее ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя, пока иностранное слово «не укоренилось окончательно». По словам либерал-демократов, термин «президент» впервые начал использоваться в конце 18 века в Соединенных Штатах. После этого он разошелся по всему миру.

Авторы инициативы также считают, что «глава государства» или «правитель» гораздо понятнее русскому уху.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Газетой.Ru» не поддержал эту идею. По словам депутата, президент не самое удачное слово для обозначения должности главы государства, однако в настоящий момент необходимо заниматься социально-экономическими и внешнеполитическими проблемами.