Китай может выразить желание вступить в ОДКБ. Ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан, а также быстрое и эффективное выполнение им поставленных задач резко повысили престиж и значение этой организации в глазах всех региональных игроков. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал киевский политолог Руслан Бортник. По его мнению, после такого успеха ОДКБ имеет все шансы на то, чтобы пополниться новыми странами-участниками.

Введение войск ОДКБ в Казахстан эксперт охарактеризовал как сигнал поддержки президента Касым-Жомарта Токаева со стороны России и ее союзников, передает EADaily.

«Возникала дилемма: а кого поддерживает Россия — окружение Назарбаева, которое, скорее всего, вошло в конфликт с Токаевым, или окружение Токаева и самого Токаева? Россия поддерживает или не поддерживает насильственную смену власти? Еще два-три дня такой ситуации, и Токаев упал бы. Он бы не смог удержать власть», — заявил Бортник.

По его мнению, Россия дала четкий ответ на поставленный вопрос. А кроме того, всему миру было продемонстрировано, что ОДКБ — реальная организация, способная играть очень важную роль для сохранения стабильности власти членов этой организации.

Эксперт полагает, что впечатление от применения миротворческих сил ОДКБ было столь сильным, что теперь к этой организации вполне может присоединиться Китай.

«Напомню вам, что буквально месяц назад Си Цзиньпин в разговоре с Путиным заявил, что Китай рассматривает возможность участия в качестве наблюдателя в этой организации. Возможно, таким образом формируется новое ОДКБ. Представьте, что к нему присоединился Китай», — предположил киевский политолог.

Он еще раз подчеркнул, что ОДКБ продемонстрировала, что это не бумажный стикер, а организация, способная выполнять роль внутреннего стабилизатора.

«И роль этой организации будет очень привлекательной для многих элит во всем мире — особенно тех, кто находится под внешним давлением или имеет явную угрозу цветных революций, бунтов, переворотов на своей территории», — резюмировал Бортник.

Интересный вопрос – а нужен ли Китаю ОДКБ? Понятно, что и без него КНР имеет мощную армию, к тому же с атомным оружием. Могут ли потенциально возникнуть какие-то условия, при которых Пекин сочтет нужным присоединение своей страны к этому блоку? На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— Китай экономически сильно представлен в некоторых странах ОДКБ. Это сильно касается Казахстана. С этой точки зрения и для защиты не только какого-то государства, но и своих компаний ОДКБ был бы для Китая очень полезен.

Самому Китаю эта организация (там ведь около трех тысяч военнослужащих) не очень нужна. Главной страной в ОДКБ по военно-техническому потенциалу является Россия. Скажем так, с защитой других государств от угроз она сама справится и ей помощник в виде Китая не нужен. Для сотрудничества с Китаем существует ШОС и его структуры. В рамках ШОС проводятся совместные антитеррористические учения. Последние такие тренинги были в сентябре прошлого года.

Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор (Тбилиси):

— Я не думаю, что Китай войдет в ОДКБ. У КНР есть свои амбиции. Надо помнить, что Китай сейчас является мировой державой, наряду с США и РФ. У Китая свои конкретные геостратегические интересы, которые могут не совпадать с интересами России, и вызвать у последней большую озабоченность. Кроме того, у Китая есть своя организация по безопасности – это Шанхайская пятерка, ШОС. И я думаю, что через эту организацию по сотрудничеству Китай имеет возможность, рычаги для воздействия в том числе на ОДКБ.

А с другой стороны, если КНР и войдет в ОДКБ, то только в качестве наблюдателя, ради приличия. Просто, чтобы подчеркнуть, что у Пекина и Москвы есть общие геополитические интересы в отношении США. Это у них как бы «общий враг».

Конечно, казахский опыт сам по себе окажется полезным для ОДКБ в практическом смысле. Но для Китая это не является значимым фактором, у него свои амбиции, конкретные цели и задачи на глобальном и региональном уровнях, и я не думаю, что они как-то совпадают с интересами Российской Федерации. Да, на данном этапе Россия и Китай может быть являются союзниками, но как показывает история, через некоторое время они могут оказаться и главными врагами, соперниками, как это происходило во времена классической «холодной войны», когда СССР и КНР находились на грани большой войны и между ними уже шел военный конфликт малой интенсивности.

Я думаю, что на данном этапе Китай не станет входить в ОДКБ, для него это малоинтересно. У него есть куда более важные интересы, это один из главных акторов нынешнего мирового порядка.