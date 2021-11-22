Apple признала наличие серьезного дефекта у неизвестного количества моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Как сообщает AppleInsider, пока речь идет о смартфонах, продаваемых в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Apple определила, что очень маленький процент устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут испытывать проблемы со звуком из-за компонента, который перестал работать», — говорится в заявлении компании. В Apple уточнили, что дефектные гаджеты были изготовлены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Отмечается, что многие владельцы стали жаловаться на проблемы со звуком у iPhone 12. После этого Apple подтвердила, что готова принять гаджет в официальный сервисный центр и бесплатно провести замену или ремонт.

По данным AppleInsider, проблема выявлена только у iPhone 12 и iPhone 12 Pro, пока что о неполадках со звуком не сообщалось у двух других моделей, iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max.

Впервые о дефекте стало известно в конце августа. Тогда сообщалось, что речь идет о динамике «айфона». Проблему нашли спустя чуть больше года с начала продаж устройств, еще до анонса iPhone 13.