У восточного побережья Англии обнаружен королевский военный корабль «Глостер», затонувший в 1682 году. Во время крушения на борту находился будущий король Яков II, которому удалось спастись. Морские историки называют эту находку важнейшей за последние 40 лет.

«Глостер» у берегов графства Норфолк нашла команда водолазов-энтузиастов, сообщает Би-би-си.

Братья Джулиан и Линкольн Барнвеллы вместе со своим отцом и парой друзей вели поиски знаменитого фрегата четыре года, охватив территорию в 5 тыс. морских миль. Они уже начали терять надежду, когда, наконец, наткнулись на хорошо сохранившиеся останки в 45 км от приморского города Грейт-Ярмут.

Сначала водолазы обнаружили крупную пушку. «Мы испытали трепет, это было так красиво. Мы тут же ощутили, что находимся в привилегированном положении. Никто в мире кроме нас в тот момент не знал, где лежит этот корабль. Это был особенный момент, и мы его никогда не забудем», — вспоминает Линкольн Барнвелл.

Барнвеллы нашли корабль еще в 2007 году, но объявить о нем смогли только сейчас. Дополнительные годы ушли на то, чтобы идентифицировать находку совместно с группой экспертов. «Сами мы были уверены, что это был именно «Глостер», но в этих краях тонули и другие корабли с пушками, поэтому нужно было это подтвердить», — объяснил Джулиан Барнвелл.

Британское министерство обороны признало, что найденное судно — это действительно «Глостер» в 2012 году, после того как водолазы подняли со дна корабельный колокол.

После этого месторасположение, которое находится в международных водах, должно было охраняться. Объявить о том, что обнаружен был именно «Глостер», водолазы смогли только сейчас.

«Из-за обстоятельств, при которых этот корабль затонул, эту находку можно считать важнейшей в истории морских открытий со времен поднятия на поверхность судна «Мэри Роуз», — подчеркнул профессор Клэр Джовитт, старший специалист по морской истории и культуре из Университета Ист-Англии в Норфолке.

Парусник «Мэри Роуз» был флагманом флота Генриха VIII в XVI веке, а найденные на нем артефакты называют «капсулой времени» эпохи Тюдоров. Когда «Мэри Роуз» поднимали со дна пролива Солент на юго-востоке Англии в 1982 году, за сложнейшей операцией по телевидению наблюдала вся страна.

«Обнаружение «Глостера» должно фундаментальным образом поменять представление о XVII веке, его социальной, морской и политической истории», — считает профессор Джовитт.

«Вся история последнего вояжа «Глостера», и к чему привели его последствия, — об этом нужно рассказать заново», — подчеркивает историк.

Водолаз Джулиан Барнвелл также надеется, что эта находка поможет узнать много нового об английской истории.

«Из останков этого корабля можно извлечь массу новой информации, и от этого выиграет и Норфолк, и вся страна», — говорит Барнвелл.