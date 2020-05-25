У 1522 российских военных выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа выявлен у 1522 российских военнослужащих в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.

По данным министерства, трое военных с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, 11 человек – с состоянии средней тяжести, у остальных симптомы заболевания отсутствуют.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек. (gazeta.ru)

| 2020-05-25T22:28:34+04:00 26 мая 2020, 00:41|12345 (Пока оценок нет)
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