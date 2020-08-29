Тысячи жителей Берлина вышли протестовать из-за политики властей

Тысячи жителей Берлина вышли протестовать против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с COVID-19. Об этом в субботу, 29 августа, сообщает таблоид Bild.

По данным издания, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. Митингующие критикуют политику властей относительно карантинных мер.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции, старт колон пока не был санкционирован, потому что участники не носят маски. «Мы работаем на месте, когда станет ясно, что организаторы могут обеспечить соблюдение требования ношения масок, тогда акция сможет начаться», — цитирует собеседницу агентство.

Ранее городские власти запретили проводить данный марш.

На месте дежурят три тысячи сотрудников полиции, пригнаны водометы. Как пишет агентство REGNUM в пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.

В минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране, за исключением Саксонии-Анхальт, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски в общественных местах. Также в планах правительства продлить запрет на проведение массовых мероприятий до конца декабря текущего года.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 240 986 (lenta.ru)