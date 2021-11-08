Более 12,5 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут быть уволены, так как они не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета Military Times.

Морпехам надлежит привиться до 28 ноября. Это можно сделать только однокомпонентной вакциной компании Johnson & Johnson. Применение остальных препаратов производства Pfizer и Moderna не позволяет военнослужащим уложиться в срок. Эти вакцины насчитывают два компонента, чтобы успеть, первый нужно было ввести до 24 октября, второй — до 17 октября, поясняет газета.

По данным командования, на 28 октября полную или частичную вакцинацию от COVID-19 прошли 93% американских морских пехотинцев. Не исключено, что остальные по каким-либо причинам не намерены прививаться, поэтому их придется уволить, предупредило издание.

«Я не думаю, что это будут тысячи морских пехотинцев, — приводит газета слова командующего Корпусом морской пехоты генерала Дэвида Бергера. — Нам нужно будет подождать до конца ноября и посмотреть». Бергер выразил надежду на то, что ближе к этому сроку поступят более обнадеживающие данные, так как некоторые военнослужащие могли не успеть доложить о прививке. Генерал объяснил недоверие к вакцинации у некоторых военных различными слухами и спекуляциями в интернете.

Морпехи, как и их коллеги из других видов ВС США, имеют право на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Все такие заявления рассматриваются в течение недели. «Несколько из них», по словам Бергера, были удовлетворены. Ни одного отвода по религиозным причинам пока запрошено не было.