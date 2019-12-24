Тяжелая ноша: более половины взрослого населения страны имеет избыточный вес

В нашей стране 55,7% женщин и 54,6% мужчин имеют лишний вес. Количество граждан с избыточной массой тела значительно выросло по сравнению с 1990 годами, когда таковых было 43,9% женщин и 41,6% мужчин. Детей с избыточной массой тела стало в два раза больше (с 6,1% до 13%).Такие данные недавно опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

На днях о проблеме лишнего веса у жителей нашей страны заявила и глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи. По ее словам, ВОЗ готова оказать помощь Министерству здравоохранения в данной сфере.

Заместитель директора Республиканского Эндокринологического Центра Бабек Салек заявил #, что в нашей стране мало кто считает себя полным, в том числе те, кто имеют явные проблемы с лишним весом.

«Но нельзя сказать, что ситуация с лишним весом в стране критическая, где-то 25% взрослого населения страдают от избыточного веса»,– отметил он.

Ожирение распространено чаще всего в странах с невысоким уровнем доходов, так как там население часто ест такие дешевые, и помогающие быстро насытиться продукты, как хлеб и макароны. Кроме того, сейчас во всем мире распространен фаст-фуд, а это нездоровая и высококалорийная пища, говорит врач.

Как бороться с лишним весом? Тут, по словам Б.Салека, ничего нового не придумали, какого-то волшебного средства нет.

«Лишний вес уйдет, только если придерживаться правильной диеты и заниматься спортом. Некоторые, чтобы похудеть, делают резекцию желудка, но я против такого метода. Еще неизвестно, к каким осложнениям эта операция может в дальнейшем привести. Есть те, кто полагают, что при ее помощи можно излечиться от сахарного диабета, но это, конечно, не так. Такую операцию,– говорит замдиректора,– имеет смысл делать только тем больным диабетом, которые весят 160 кг и больше и не могут самостоятельно совладать со своим аппетитом. Кто-то для того, чтобы похудеть, начинает пить специальные чаи и таблетки, но они могут быть вредны».

Врач-эндокринолог Вафа Алиева отметила, что в мире с 1975 года количество мужчин с лишним весом выросло в 3, а женщин – в 2 раза. Склонность к ожирению увеличивается с возрастом, от него страдает каждый третий житель Земли. Показатели окружности талии стали рекордные 82 см у женщин и 94 у мужчин. Много и детей с ожирением.

«А все из-за сидячего образа жизни и высококалорийной еды. В нашей стране много потребляют животных жиров. Нужна низкокалорийная диета, лучше придерживаться диабетического стола номер 9. Также необходимы физические нагрузки, в день надо ходить по 5-7 км. Но многие ли это делают? Ожирение чревато не только сахарным диабетом, но и гипертонией, инсультом, желчнокаменной болезнью и т.д. Сопутствующие ожирению факторы — алкоголь, курение, стрессы»,–поделилась эндокринолог.

Психиатр Руфат Ахундов считает, что лишний вес и правда есть у многих жителей страны, и связано это, в первую очередь, с особенностями питания.

«Чтобы сбросить вес, надо подкорректировать рацион, а также больше ходить. Но главное – нужна мотивация, без нее человек бросит все на полпути. Кто-то может похудеть самостоятельно, кому-то нужна помощь профессионала — диетолога, психолога. Если худеть бессистемно, можно заработать букет заболеваний. Да и легче,– подчеркивает он,– держать себя в руках, когда находишься под контролем»

Но ни в коем случае не надо доверять так называемым диетологам из интернета, ведь там «профессионалом» может быть любой. Лучше идти к врачу по рекомендации кого-то, кому он помог, отметил Р.Ахундов. Для того чтобы убедиться, что перед вами дипломированный специалист, можно попросить показать диплом или какие-то сертификаты, подтверждающие квалификацию.

Говоря о лишнем весе, нельзя сбрасывать со счетов конституционное строение. В восточных странах у многих худых с возрастом появляется живот. Свою роль играют и гастрономические, культуральные особенности, говорит психолог Азад Исазаде.

«Для многих жителей нашей страны идеальное времяпровождение – это не спорт, не отдых на природе, а посиделки за столом, ломящимся от еды. При помощи еды люди опосредованно снимают стресс. При стрессе,– заявляет психолог,– одни едят очень много, другие, наоборот, не могут съесть и крошки, и тут нужны разные инструменты воздействия. Стресс имеет депрессивные симптомы, а сладости, тот же шоколад, являются антидепрессантами, потому в стрессовом состоянии многие начинают поглощать их в огромном количестве».

Но, по словам А.Исазаде, в Азербайджане меньше полных людей, чем на Западе. Мы пока едим более натуральную пищу, однако ее становится все меньше.