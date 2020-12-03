Twitter запретил высказывания, унижающие достоинство на основании расы

Социальная сеть Twitter обновила свои правила, регулирующие запрет на ненавистнические высказывания на платформе, включив в список «унижающих человеческое достоинство» сообщения, содержащие дискриминацию по признакам расы, этнического и национального происхождения.
«Данная политика уже включает запрет на высказывания, унижающие человеческое достоинство на основании религии, касты, возраста, инвалидности и заболеваний. Исследования подтверждают, что высказывания, унижающие человеческое достоинство, могут нанести реальный вред, и мы хотим добиться того, чтобы больше людей во всем мире были защищены… Наши правила постоянно обновляются, чтобы мы могли защищать людей. Сегодня мы расширяем нашу политику в отношении «ненавистнического поведения», чтобы бороться с высказываниями, которые унижают человеческое достоинство на основании расы, этнического и национального происхождения», — сообщается в блоге соцсети в Twitter.
Соцсеть после получения уведомлений о наличии на платформе сообщений с подобным содержанием будет требовать от пользователей удалять данные твиты. Компания также намерена использовать автоматизированные механизмы для обнаружения потенциально нарушающих правила постов.(РИА Новости)