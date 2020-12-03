Twitter запретил высказывания, унижающие достоинство на основании расы

Соцсеть после получения уведомлений о наличии на платформе сообщений с подобным содержанием будет требовать от пользователей удалять данные твиты. Компания также намерена использовать автоматизированные механизмы для обнаружения потенциально нарушающих правила постов.(РИА Новости)