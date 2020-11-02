Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

Twitter запретил кандидатам в президенты США и всем пользователям соцсети заявлять о победе до официального объявления итогов выборов, сообщила компания в понедельник.
«Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост (президента США) не могут заявлять о победе до официального объявления итогов», — сообщили в компании. В Twitter пояснили, что официальным будут считать «объявление избирательной комиссии штата или прогноз от по меньшей мере двух заслуживающих доверия национальных СМИ, которые делают независимые прогнозы итогов». Объявление касается как президентских выборов, так и выборов в конгресс.
В компании предупредили, что иные «преждевременные заявления о присвоении (победы) будут получать соответствущую пометку и перенаправлять читателей к сайту с официальной информацией.