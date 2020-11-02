Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о победе до официальных итогов

«Пользователи Twitter, включая кандидатов на пост (президента США) не могут заявлять о победе до официального объявления итогов», — сообщили в компании. В Twitter пояснили, что официальным будут считать «объявление избирательной комиссии штата или прогноз от по меньшей мере двух заслуживающих доверия национальных СМИ, которые делают независимые прогнозы итогов». Объявление касается как президентских выборов, так и выборов в конгресс.