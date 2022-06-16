Twitter заблокировал аккаунт гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина из-за поста про Украину.

Администрация соцсети требует удалить твит для разблокировки аккаунта. В примечании к странице указано, что учетная запись нарушает правила платформы.

Между тем Рогозин заявил, что не станет нажимать на кнопку «удалить», так как не считает свое сообщение ошибочным.

В твите, помеченном модераторами, Рогозин написал, что «то, что появилось на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации». (gazeta.ru)