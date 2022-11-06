Недавно купленная американским миллиардером Илоном Маском компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, с субботы, 5 ноября, начала вводить опцию премиальной подписки Twitter Blue стоимостью 7,99 долларов в месяц. Отмечается, что поначалу соответствующий апдейт был доступен только для пользователей айфонов.

Эта подписка, которая тестировалась с 2021 года и до недавнего времени стоила 4,99 доллара в месяц, кроме прочего, дает доступ к персонификации аккаунта, позволяет использовать закладки, отменять уже опубликованные твиты и читать треды в упрощенном режиме. Кроме того, абоненты Twitter Blue видят существенно меньше рекламы.

Верифицированные аккаунты в Twitter получают синюю галочку. Она позволяет убедиться, что автор сообщений — тот, за кого он себя выдает. До сих пор доступ к этой опции политики, известные журналисты, общественные деятели и организации получали бесплатно при оформлении стандартной подписки. (gazeta.ru)