Twitter удалила аккаунт экс-помощника Трампа за призыв к расправе над главой ФБР

Компания Twitter в четверг удалила учетную запись подкаста War Room политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося ранее помощником президента США Дональда Трампа. В блоге была размещена видеозапись Бэннона, призывавшего к физической расправе над главой Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Реем и директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщила телекомпания NBC.

«Аккаунт @WarRoomPandemic был бессрочно удален за нарушение правил Twitter, — приводит телекомпания заявление официального представителя компании — оператора одноименного сервиса микроблогов. «Платформа соблюдает политику, направленную против прославления насилия», — говорится в тексте.

Видеосервис YouTube также удалил упомянутое выше видео. В ролике Бэннон заявляет, что он бы обезглавил директоров ФБР и Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, чтобы «насадить их головы на пики» в качестве «предупреждения федеральным бюрократам», информировала NBC, не пояснив мотивы такого обращения.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились.(ТАСС)