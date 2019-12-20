Twitter удалил почти шесть тысяч аккаунтов из Саудовской Аравии

Как сообщается на сайте, удаленные аккаунты «представляют основную часть более крупной сети из более чем 88 тысяч аккаунтов, занимавшихся спамом по широкому спектру тем». По данным Twitter, эта сеть «занималась манипуляцией платформой в разных формах, которая была направлена на беседы, имеющие отношение к Саудовской Аравии и продвигающие их геополитические интересы на мировой арене». Главным образом, аккаунты распространяли сообщения, «благоприятные для саудовских властей». Большая часть контента была на арабском языке, но «часть касалась событий, имеющих отношение к аудитории на Западе», в частности, санкций против Ирана и появления представителей саудовских властей в западных СМИ. Работа этой сети аккаунтов приостановлена.