Twitter станет удалять недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19

Соцсеть Twitter сообщила, что станет удалять посты с недостоверной информацией о вакцинах от коронавируса, передает телеканал CNBC.

Пока удаляются только те твиты, в которых, как считает компания, присутствует дезинформация о природе вируса и его распространения, эффективности мер защиты, официальных ограничительных мерах, рисках для здоровья.

В соцсети отметили, что со следующей недели будут удаляться посты, в которых утверждается, что вакцины будут использованы «для намеренного вреда или контроля над населением». Кроме того, из Twitter будут удалены «ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации» и заявления заявление с неправдивой информацией, что «COVID-19 не существует или несерьезен, а потому вакцинации не нужны».

В начале следующего года планируется отмечать сообщения, продвигающие «необоснованные слухи, спорные заявления», а также «неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах». (Газета.Ру)