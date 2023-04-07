Twitter снял ограничения с российских правительственных аккаунтов после того, как соцсеть приобрел миллиардер Илон Маск. На это обратило внимание издание The Telegraph.

В апреле прошлого года, через несколько недель после начала войны России в Украине, Twitter заявил, что государственные аккаунты РФ не будут рекомендоваться в поиске, на домашней странице и в других частях соцсети. Мера должна была коснуться более учетных записей аккаунтов, аффилированных с российскими властями.

Однако теперь эти ограничения сняли. Пользователи могут увидеть в рекомендациях аккаунты администрации президента России, российского МИДа и посольства РФ в Великобритании. Кроме того, твиты российских правительственных акаунтов появились в алгоритмически управляемой ленте Twitter «Для вас» для недавно созданной учетной записи.

Бывший руководитель Twitter подтвердил The Telegraph, что такое могло произойти только из-за отмены прошлогодних мер. «Крайне маловероятно, что это изменение произошло бы случайно или без ведома и руководства компании», — заявил он изданию.

На прошлой неделе стало известно, Twitter снял ограничения с акаунтов российской госпропаганды. Так, среди рекомендованных твитов пользователи снова смогут увидеть публикации Russia Today. Ограничения против издания соцсеть вводила еще в 2020 году, напоминает The Telegraph.

Более того, изучение исходного кода Twitter, который накануне опубликовал Маск, показало, что соцсеть занижает рейтинг публикаций про войну в Украине. Это значит, что они реже попадаются в ленте пользователей.

Илон Маск купил Twitter 27 октября, закрыв сделку в $44 млрд. Затем он распустил совет директоров, уволил топ-менеджеров и стал единоличным главой компании. Миллиардер также пообещал «амнистию» заблокированным аккаунтам. (moscowtimes.ru)