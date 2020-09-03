Туск: Лукашенко хотел объединить Беларусь и Украину, чтобы остановить РФ

Бывший президент Евросовета Дональд Туск рассказал, что в 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.

По его словам, тогда он был премьер-министром Польши. Белорусский лидер позвонил ему и заявил, что готов стать посредником между ЕС, Россией и Украиной.

Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран, — вспомнил Туск.

Лукашенко пытался сослаться на то, что это «единственный способ затормозить агрессивные действия России». Польский политик считает, что президент Беларуси делал такие предложения, потому что боялся потерять власть.

«Тогда все побаивались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла стать не только Украина, а также и Беларусь. Это могло означать его конец, — подытожил экс-президент Евросовета в интервью польскому интернет-порталу Onet.pl.