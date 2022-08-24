Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение. Такое мнение выразил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — приводит его слова турецкий телеканал TRT.