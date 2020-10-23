Турция зафиксировала наибольший с мая суточный прирост случаев COVID-19

Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2165 человек, это наибольший показатель с 6 мая.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса за сутки. В предыдущие два дня в Турции впервые за пять последних месяцев зафиксировали более 2 тысяч выявленных зараженных в сутки.

«Сегодня выявлено 2165 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 357 693. Умерли 74 больных, всего умерших — 9658. В тяжелом состоянии находятся 1648 больных. Вылечились сегодня 1493 пациента, всего — 311 520», — говорится в сводке минздрава.