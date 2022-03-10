Турция выступает за долгосрочный режим прекращения огня в Украине, который будет реально действовать на местах. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с участием глав МИД Украины и России в Анталье.

«Если война продолжится, то более всего от боевых действий пострадают невинные дети. С каждым днем масштабы кровопролития и горя возрастают. Людей, остающихся в зонах боевых действий нужно вызволять», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что вплоть до установления долгосрочного режима прекращения огня важно соблюдать гуманитарное перемирие.

По словам Чавушоглу, важно также открытие гуманитарных коридоров для мирного населения. «Если военные на местах не будут следовать договоренностям, то эвакуируемые мирные жители столкнуться с реальной угрозой безопасности», — отметил турецкий министр.

«На встрече в Анталье Турция подчеркнула недопустимость формирования преград на пути функционирования гуманитарных коридоров в Украине», — сказал глава дипломатии, назвав трехстороннюю встречу в Анталье «важным началом».

«Вопреки всем сложностям, обсуждения по Украине в Анталье прошли в культурных рамках», — добавил турецкий министр.

Чавушоглу сообщил на встрече с участием Лаврова и Кулебы обсуждалась также тема организации встречи президентов России и Украины.