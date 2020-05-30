Турция восстанавливает внутреннее авиасообщение с 1 июня

С понедельника, 1 июня 2020 года в Турции возобновляется внутреннее авиасообщение, приостановленное с 28 марта в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа (COVID-19).

Об этом объявил в субботу министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.

По словам главы Минтранса, первые авиарейсы на внутренних линиях будут осуществлены из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон. Полеты из других аэропортов возобновятся поэтапно.

«Первый авиарейс будет осуществлен в 10.00 по местному времени из Стамбула в Анкару», — пояснил министр.

Караисмаилоглу подчеркнул, что во всех воздушных гаванях страны приняты меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Работа аэропортов пересмотрена с учетом минимизации риска здоровью пассажиров и персонала. Выданы соответствующие сертификаты, отметил министр.