Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС — в провинциях Синоп и Тракия, передает в среду турецкое агентство Anadolu слова начальника отдела Минэнерго Турции Салиха Сары.

На площадке второй АЭС завершились необходимые исследования, ведутся переговоры с Южной Кореей и РФ. Строительство третьей обсуждается с Китаем, заявил Сары.

Кроме того, Турция находится в тесном контакте с американскими, британскими и французскими компаниями по вопросам малых модульных реакторов. Определяется место под четвертую АЭС, рассказал турецкий чиновник.