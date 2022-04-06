Власти Турции намерены добиться вхождения страны в число десяти крупнейших экономик мира.

Как передает «Анадолу«, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Глава государства также указал на успехи Турции в сфере оборонной промышленности.

Президент Эрдоган отметил, что продукция турецкого оборонпрома пользуется спросом и на международном рыке.

В частности он сообщил, что Турция поставит Филиппинам ударные вертолеты турецкого производства Atak. По его словам, накануне делегация Турции отправилась на Филиппины для передачи боевых машин.

«Только представьте себе, теперь мы стали страной-экспортером вертолетов», — заявил турецкий лидер.