Турция сообщила о рекордном числе случаев COVID и смертей от него за сутки

В Турции за сутки коронавирусом заразились 31 923, скончались 193 человека, что стало очередными рекордами с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

«Сегодня выявлено 31 923 новых случая COVID-19. Умерли 193 больных», — говорится в сообщении министерства.

В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 5 502 пациента. С начала пандемии в Турции коронавирусом заразились почти 700 тысяч, выздоровели больше 400 тысяч, погибли 14 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.