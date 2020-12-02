Турция сообщила о рекордном числе случаев COVID и смертей от него за сутки

В Турции за сутки коронавирусом заразились 31 923, скончались 193 человека, что стало очередными рекордами с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

«Сегодня выявлено 31 923 новых случая COVID-19. Умерли 193 больных», — говорится в сообщении министерства.

В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 5 502 пациента. С начала пандемии в Турции коронавирусом заразились почти 700 тысяч, выздоровели больше 400 тысяч, погибли 14 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

| 2020-12-02T21:50:11+04:00 2 декабря 2020, 23:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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